Erteleme maçında Galatasaray, Yeşilyurt'u yendi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Erteleme maçında Galatasaray, Yeşilyurt'u yendi
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20 Ocak 2021 20:34
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: Ryhkliuk, İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Bihter Dumanoğlu, Burcu Yönder, Derya Güç, Ece Şanlı Hocaoğlu, Aybüke Tuna Çetinay) 


 



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