Erteleme maçında Adanaspor, Akhisar'ı yıktı

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk yarı heyecanı 13. haftadan ertelenen Akhisarspor-Adanaspor maçıyla tamamlandı. Karşılaşmada gülen taraf Adanaspor oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erteleme maçında Adanaspor, Akhisar'ı yıktı
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11 Ocak 2021 21:02
TFF 1. Lig'de konuk ekipteki koronvirüs vakaları nedeniyle ertelenen Akhisarspor-Adanaspor karşılaşması, Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğüylü tamamlandı.

Adanaspor'un tek golünü 75. dakikada Hakan Çinemre kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanın 21'e yükselten Adanaspor, ligde 11. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 8. mağlubiyetini alan Akhisarspor ise 13 puanla 16. sırada yer aldı.

 



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