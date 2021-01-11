Erteleme maçında Adanaspor, Akhisar'ı yıktı

TFF 1. Lig'de konuk ekipteki koronvirüs vakaları nedeniyle ertelenen Akhisarspor-Adanaspor karşılaşması, Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğüylü tamamlandı.
Adanaspor'un tek golünü 75. dakikada Hakan Çinemre kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte puanın 21'e yükselten Adanaspor, ligde 11. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 8. mağlubiyetini alan Akhisarspor ise 13 puanla 16. sırada yer aldı.
Adanaspor'un tek golünü 75. dakikada Hakan Çinemre kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte puanın 21'e yükselten Adanaspor, ligde 11. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 8. mağlubiyetini alan Akhisarspor ise 13 puanla 16. sırada yer aldı.