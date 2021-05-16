Ertaç Özbir, Süper Lig'de şampiyonluğu etkiledi!

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir, sezonun en başarılı performanslarından birine imza attı

, Fotoğraf; AA
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Ertaç Özbir, Süper Lig'de şampiyonluğu etkiledi!
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16 Mayıs 2021 10:37
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir, sezona adeta damga vurdu.

2020-21 sezonun en başarılı performanslarından birine imza atan Ertaç kalecine gelen 10 isabetli şutun 7 tanesini çıkardı ve muhtemel bir Galatasaray şampiyonluğuna etki etti

Galatasaray'dan 33 şut, 15 korner

Galatasaray maçı 33 şut ve 10 isabet ile tamamlarken 3 gol atabildi ve yeterli averaja ulaşamadı. Ertaç 7 kez kurtarış yaparken stoperler Hadebe ve Wallace 13'er kez top uzaklaştırdı

Tek isabetli şut gol!

Yeni Malatyaspor'un ise tek isabetli şutu Adem Büyük ile gol oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 84 puan ve +45 averajla şampiyon olurken Galatasaray 84 puan ve +44 averajla ikinci oldu. Galatasaray iki gol daha atsa zirvede yer alacaktı

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