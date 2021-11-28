Ertaç Özbir: "Rabbim yardım etti"

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertaç Özbir: 'Rabbim yardım etti'
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28 Kasım 2021 21:33
Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ertaç Özbir "İyi oynamak bizim görevimiz. Bazen çıkartıyor, bazen çıkartamıyoruz. Rabbim yardım etti. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri Galatasaray. 1 puan almayı başardık. Biz de kırmızı hattan kurtulmalıydık. Sakat arkadaşlar vardı. Herkes özverili çalıştı. Buradan puan almayı başardık. Umarım önümüzdeki haftalara yansıtırız." dedi.

Ertaç Özbir "Mücadelemiz Galatasaray'a yettiyse diğer takımlara da yetebilir. Bu şekilde devam edersek inanıyorum ki iyi sonuçlar alacağız." diyerek sözlerini noktaladı.


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