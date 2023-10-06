Ertaç Özbir: 'Gidişatımız çok iyi'

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'un, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Ertaç Özbir açıklamalarda bulundu.



Gidişatlarının iyi olduğunu söyleyen Ertaç Özbir, "İki takımı da tebrik etmek lazım, bu zor şartlarda çok güzel bir mücadele verdiler. Kazanan biz olduk. Çok mutluyuz. İçeride iyi giden bir gidişatımız var. Umarım bu devam eder." dedi.



Milli Takıma seçildiği için de mutlu olduğunu söyleyen Ertaç Özbir, "Montella'ya çok teşekkür ederim. Bizi çok mutlu etti. Çağırılmak mutluluk verici. Gerçekten inanılmaz bir duygu. İlk duyduğumda biraz gözlerim yaşarım. Gerçekten çok güzel duygular besliyorum. Umarım orada en güzel şekilde o duyguları herkese hissettirip gruptan çıkmaya çalışacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



