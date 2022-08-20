Adana Demirspor'un sezon öncesi Yeni Malatyaspor'den transfer ettiği 32 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir takıma yeni katıldığını ve güzel bir arkadaşlık ortamlarının bulunduğunu ifade etti.



Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini aktaran Ertaç, şöyle konuştu:



"Taraftarlarımızın önünde, camianın önünde o teri akıtmaktan dolayı çok mutlu olacağımı ifade etmek isterim. Zaten Adana doğumluyum. 1998 yılına kadar burada büyümüştüm, yaşanmışlıklarım vardı. Sonrasında 1998 senesinde acı bir deprem yaşamıştık ve buradan taşınmak durumunda kalmıştık. Kısmet bugüneymiş, tekrardan yuvama geldim. Çok mutluyum."



Ertaç, geçen hafta mavi-lacivertli taraftarın önünde çıktıkları maçta atmosferin çok güzel olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Adana sıcak bir memleket. Taraftarlarımızın yüreğine su serpmek istiyoruz. Bir nebze de olsa onların yüreğini soğutursak, bu sıcak havada onları serinletirsek bizim için en mutluluk verici anlardan bir tanesi olur. Şu an iyi gidiyoruz. Lige iyi başlamak açısından puanlar almak önemliydi. Lige gayet güzel başladık, umarım devamı gelecektir. Bu sene çok zorlu bir lig olacağı aşikar. Diğer takımlar da çok iyi transferler yapıyor. Aynı şekilde biz de öyle yapıyoruz. Şu an çok güzel ve çekişmeli bir lig olacak gibi görünüyor."



Ertaç, Fenerbahçe maçına ilişkin, "Büyük takım deplasmanları zordur. Bizim için de ayrı bir haz, heyecan olacak. Kendi oyunumuzu, karakterimizi sahaya yansıttığımız sürece puan ve puanlarla döneceğimize yürekten inanıyorum. İnşallah sakatlıksız güzel bir maç olur. O şekilde devam edersek başarılı olacağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.





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