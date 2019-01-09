Ersun Yanal'ın yeni transferleri; takım içi...

Fenerbahçe'de Aatif, Dirar ve Jailson'a, Teknik Direktör Ersun Yanal yeni transfer gözüyle bakıyor. Jailson'un sekiz maçlık cezası sona erdi. Aatif ve Dirar da affedildi ve üç ay sonra takıma döndü. Dolayısıyla sarı-lacivertliler ikinci yarıdan itibaren bu üç oyuncusundan faydalanmaya başlayacak. Özellikle ilk yarının son maçlarında yedek oyuncu konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu.Bu üç ismin kadroya dahil olmasıyla birlikte özellikle orta sahadaki birçok sorun da çözüme kavuşacak. Jailson ile orta sahanın merkezi, Aatif ile sol kanat, Dirar ile de sağ kanat rahatlayacak. Bu arada bir yandan orta saha ve sol kanat için transfer çalışmaları devam ediyor. Bu bölgelere takviye olmasa da teknik heyet, bu üç ismin takımda fark yaratacağını düşünüyor.Teknik Direktör Yanal'ın gelişi ile Dirar ve Aatif için yeni bir sayfa açıldı. Kadro dışı kaldıkları için dönemin teknik direktörü Cocu ve idari menajer Onur Başar'ın yanısıra Sportif Direktör Comolli'ye tepkili olan isimler, Yanal'ın kendileriyle yaptığı özel görüşme sonrası yumuşadı. Özellikle Dirar, takıma geri dönmeyi düşünmüyordu.Ancak Ersun Yanal ve idari menajer Volkan Ballı'nın iş başı yapması sonrası durum değişti. Futbolcular da artık bu sayede geçmişi geride bırakıp takımın bir parçası olmayı başardı. İki isim de antrenmanların en çalışkanları olarak dikkat çekiyor.