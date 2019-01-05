Ara transfer döneminde ilk etapta üç bölgeye takviye planlayan Fenerbahçe Yönetimi stoper ve orta sahaya öncelik vermiş durumda. Listenin en başında ise takımlarında düşünülmeyen Serdar Aziz ve Tolgay Arslan bulunuyor.Doğrudan ilk 11'e girebilecek iki oyuncu olan futbolcuların transferlerinde yönetimin en büyük kozu, oyuncuların sarı-lacivertli takımda oynamayı çok istemesi. Ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş tarafından kadro dışı kalan iki isim de tekrar kendini ispat etmek istiyor. Bu nedenle birçok teklif içinde en sıcak baktıkları kulübün Fenerbahçe olduğu öğrenildi.Serdar ve Tolgay'ın transferindeki en büyük engel ise kulüplerin hâlâ anlaşamaması. Bu durumun özellikle Tolgay için geçerli olduğu bildirildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında bonservis konusunda fark bulunsa da görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertliler 1 milyon euro bonservis ve bir oyuncu önerirken, siyah-beyazlılar 5 milyon talep ediyor.Serdar Aziz içinse durum biraz farklı. Galatasaray'dan 1.5 milyon euroluk alacağı bulunan tecrübeli stoper, sarı-lacivertli takıma gelmek için bu parayı bırakmaya razı. Öte yandan Ersun Yanal'ın bu iki ismi de çok istediği ifade edildi.