Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Tolgay Ali Arslan'ın sakatlıkları nedeniyle sahne Miha Zajc'ın olacak.Atiker Konyaspor ile oynanacak maç öncesi tenik direktör Ersun Yanal, Miha Zajc'ı özel olarak hazırlamaya başladı. İç sahada Konyaspor'a karşı iki defansif orta saha ile oynamak istemeyen Yanal'ın, Zajc'a bu maça ilk 11'de şans tanıyacak.Empoli'den hazır olarak kadroya katılan Zajc'ın fiziksel durumundan memnun olan Ersun Yanal'ın, taktiksel olarak da yapması gerekenleri aktardı. Miha Zajc, bu maçta yeterli performans gösterirse ilk 11'deki yerini sağlamlaştıracağı şeklinde bilgi verildi ve iyice motive olması sağlandı.24 yaşındaki Slovenyalı futbolcu, Serie B'den yükselmesinde baş mimar olduğu Empoli formasıyla bu sezon Serie A'da 20 maça çıkmış ve 3 gol, 3 asist üretmişti.