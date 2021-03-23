Ersun Yanal'ın hediyesi: Altay Bayındır

Altay Bayındır, yaptığı hatalara rağmen Ersun Yanal tarafından ilk 11'de oynatıldı ve kendisini geliştirme şansı yakaladı. Bu sezon da takıma katılan kaleci antrenörü Michael Kraft sayesinde performansını zirveye çıkardı

Haber; Sabah
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Ersun Yanal'ın hediyesi: Altay Bayındır
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23 Mart 2021 09:16
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 1-1 beraberlikle ayrılıp şampiyonluk şansını sürdürürken, bunda kaleci Altay Bayındır'ın büyük payı vardı. İkinci kez A Milli Takım'a seçilen 22 yaşındaki eldivenin sarı-lacivertli takıma kazandırılmasında ise geçen sezon teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'ın etkisi oldukça fazlaydı.

YÖNETİCİLER YABANCI İSTİYORDU

Yanal, yöneticiler yabancı kaleci isterken ısrarla Ankaragücü'nden Altay'ın alınmasını talep etti. Bu ısrarı sonrası Ali Koç, Başkent kulübü ile yaptığı pazarlıkların ardından oyuncunun transferini tamamladı. Yanal'ın bu tutumuyla, belki de Fenerbahçe tarihine geçecek bir kaleciyi sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmış oldu.

KRAFT'LA YAN TOP SORUNUNU ÇÖZDÜ

Yanal, kalede hata yapmasına rağmen düzenli olarak 11'de görevlendirerek, Altay'ın gelişimine de katkı sağladı. Bu sezon teknik kadroya kaleci antrenörü Michael Kraft'ın katılması, Altay için ikinci önemli nokta oldu. Çok zayıf olduğu yan top konusunda Kraft'ın özel çalışmalarıyla gelişen 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'a kadar yükseldi.





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