Topal'a kızdı

Ciddiyet uyarısı

İzini kaptılar

AZ Alkmaar mücadelesi öncesi takım ile bir toplantı yapan Yanal'ın bu konunun üzerinde ısrarla durduğu ve "Her maçı kazanmak için oynamalısınız. Bu alışkanlığın oturması gerekiyor. Hazırlık maçı da olsa tüm ciddiyetinizle sahada olacaksınız. Bu kazanma alışkanlığı bizi başarıya götürecek" dediği öğrenildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takıma kazanma alışkanlığını oturtmaya çalışıyor. İlk yarıdaki kötü sonuçların ardından futbolcular büyük bir özgüven kaybına uğradı. Bunu atlatabilmek için tek yol sürekli maç kazanmaktan geçiyor. Bu nedenle Yanal, hazırlık maçlarını bile çok ciddiye alıyor.AZ Alkmaar ile oynanan maç öncesi de takım ile bir toplantı yapan Yanal'ın bu konuya değindiği ve "Her maçı kazanmak için oynamalısınız. Bu alışkanlığın oturması gerekiyor. Hazırlık maçı da olsa tüm ciddiyetinizle sahada olacaksınız. Bu kazanma alışkanlığı bizi başarıya götürecek" dediği öğrenildi.Öte yandan karşılaşma içinde yaşanan bir pozisyon Ersun Yanal'ı, çok kızdırdı. Bu konuyu daha önce ifade etmesine rağmen Mehmet Topal'ın faul bekleyip mücadeleyi bırakması ve pozisyonun golle sonuçlanması sonrası deneyimli teknik adam çok sinirlendi. Yanal, gol öncesinde faul olduğunu düşünüp topu bırakan Mehmet Topal'a, "Düdüğü duymadan neden maçı bırakıyorsun?" diye çıkıştı. Yanal yine buna benzer birkaç pozisyon için de tepki gösterdi.Bu arada sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bursaspor ile oynanacak lig maçı öncesi kupadaki bu karşılaşmaya da Yanal ve ekibi büyük önem veriyor. Bu maçta alınacak sonucun lig ortamını da etkileyeceğini düşünüyor. Olumsuz bir sonuçta takım travma yaşayabilir. Bu nedenle bu maçın kazanılması lige başlangıç için de çok önemli. Yanal kupayı ciddiye almaları gerektiğini oyuncularına ısrarla hatırlatıyor, motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyor.Sarı-lacivertli takım Antalya kampı sonrası hafta sonunu izinli olarak geçiriyor. Yorucu antrenmanlar sonrası futbolcular bu sayede dinlenme fırsatı bulacak. Pazartesi gününden itibaren yoğun tempo tekrar başlayacak.2: Daha önce 2013-14 yılında Fenerbahçe ile tarihin en çabuk şampiyonluğunu yaşayan Ersun Yanal 2. kez takımın başına geçti. İlk yarının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal bu maçlardan 2 beraberlik aldı.