Fenerbahçe'nin durumunu çömeldiğinde büyük bir sıçramanın olacağı bir konum olarak değerlendiriyorum.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Ersun Yanal ve Alman asıllı Rus futbolcu Roman Neustadter açıklamalarda bulundu.Ersun Yanal maçla ilgili "Zenit maçını kazanabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle gol yemeden kazanırsak büyük bir avantaj kazanacağımızı düşünüyorum. Geçmişteki listeyi şu anda konuşmak doğru değil. Şu anda kadromuzdaki tüm oyuncularımıza değer vererek, onları kazanarak geçmek zorundayız." açıklamasını yaptı.Roman Neustadter maç hakkında "Şu anda Zenit lig tatili döneminde, hazırlık dönemleri devam ediyor. Güçlü, fiziksel olarak güçlü bir takım olacak karşımızda. İyi bir takımla karşılaşacağımızı unutmamamız gerekiyor, umarım kendi evimizde, Kadıköy'de istediğimiz galibiyeti alırız. Zenit iyi bir takım. Fiziksel olarak güçlüler, bireysel olarak iyiler. Zenit'te herkesi tanıyorum. Milli takımdan da arkadaşlarım var. Zor olacak ama bizim saha avantajımız var. Ne yapacaklarını bilmediklerinden Artem Dzyuba'ya uzun oynuyorlar. İkinci topları almamız gerekli" ifadelerini kullandı."Sözleşmen sona erecek, Fenerbahçe yeni stoperler aldı, takımda kalacak mısın?" sorusuna yanı veren Neustadter "Bunu bilmiyorum. Önemli olan Salı günü oynaycağımız Zenit maçı, benim geleceğim değil." dedi.Tur şansının eşit olduğunu söyleyen Ersun Yanal, "Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Onların desteğiyle çok farklı ve güçlü bir Fenerbahçe sahada olacak. Bizim de güçlü yönlerimiz var, bunu rakibe kabul ettirmek istiyoruz. İki maç var, doğru işler yapan tur atlayacak. Şartların eşit olduğunu düşünüyorum. Ligdeki durum bunu yansıtmasa bile, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yapabiliriz." diye konuştu.Takımdan ayrılma durumu olan ancak Fenerbahçe'de kalan Islam Slimani'ye karşı tereddütünün olup olmadığı üzerine Ersun Yanal, "Slimani ile ilgili bir tereddütüm yok. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Zorluklarla başa çıkabilecek tecrübesi var. Kötü başladı, kötü günler oldu ama bu düzelebilir. Zenit maçında belki de maçın adamı olur. Ben önyargılı bakmıyorum. Slimani'yi anlamak istiyorum ve anlıyorum. O da çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için iyi olacak." cevabını verdi.Fenerbahçe'nin UEFA kadrosundan memnun olup olmadığının sorulması üzerine Ersun Yanal, "Alper Potuk'un kötü bir sakatlığı oldu, iyileşmesi zor bir sakatlığı oldu. İyileşme süreci sıkıntılıydı ve şimdi oynamaya hazır. Liste yapıldı, 3 kişi ekledik, zorunluyduk, gerçekler bunlar. Ah, vah demenin anlamı yok. Elimizde bir kadro var ve en iyisiyle sahaya çıkacağız. Baktığınızda kariyerleri iyi gözüken oyuncular, onlar da çıkıp oynayacaklar. Ben bunu mazeret olarak kabul etmiyorum." açıklamasını yaptı.Süper Lig'deki hakem kararları hakkında görüşü sorulan Ersun Yanal, "Futbolun içerisinde kalmayı arzu ediyorum. Geldiğimiz noktada, hakem hataları sadece bizim için değerlendirilmemeli. Şuan bir kaos var. Kimseyi kırmadan, ceza almadan, ufak tefek sorularla gitmek gerekiyor. Herkes adil olduğunu düşünüyor mu? Canı yanan var mı? Nasıl notlanıyor? Keyfi işler oluyor mu? Bunu bize açıklar mısınız? Atama kuralları bir sisteme göre mi yapılıyor? Bir hakem, bir takımın maçını 5 kez yönetmişse, herkesin bir hakemi mi var?" diye konuştu.Roberto Soldado'nun 'F.ck off' dediği gerekçesiyle kırmızı kart gördüğünü, Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun aynı söylemden kırmızı kart görmediğini söyleyen Ersun Yanal, "Hakem Alper Ulusoy, oyuncumun iki kez 'F.ck off' dediğini söyledi. Ancak başka maçta bağıra bağıra f..k off dendiğinde atılmıyor." ifadelerini kullandı.Hakemlerle ilgili sözlerine devam eden Ersun Yanal "Hakemlerimiz linç edilmemeli. Korunmalı. Ama bu adamlar bir türlü kararları vermekte zorlanıyorsa bir sıkıntı var demektir. 'Ben burayı yönetiyorum cevap vermem' demezler diye düşünüyorum. Hakem hataları artmış ve tartışılıyorsa, bunu gündemde tutmak adına, ben bunu konuşuyorum. Bir oyuncu, arka arkaya aynı türde faul yaptığında bu atlanıyorsa ve bir adam sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalıyorsa, bu tamamen konsantrasyon, yetenek sorunudur. Kişisel olarak ben kimseyi suçlamıyorum, ben suçlamam. Ben sistemi suçluyorum. Gerginlikler ve stres sonra futbolumuzun önüne geçiyor. Yüzde kaç VAR'a gittik, İtalya'da yüzde kaç gitti, Almanya'da yüzde kaç gitti? Bir bakın. Bizde kıdemli hakemler var ya! Fenerbahçe'nin hakemi, Beşiktaş'ın hakemi, Galatasaray'ın hakemi. Neye göre gitti? Öğrenme hakkımız yok mu? 'Sana ne kardeşim' mi?" şeklinde görüş belirtti.Hakem Ümit Öztürk'ün geçen sezon Alanyaspor - Galatasaray maçını yönettikten sonra ailesiyle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile fotoğraf çektirmesiyle ilgili görüşü sorulan Ersun Yanal, "Benim dost olduğum çok hakem arkadaşlarım var. Olmayacak mı? Dürüstlük başka bir şey." dedi.