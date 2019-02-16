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Ersun Yanal'dan Zajc sürprizi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Atiker Konyaspor karşısında yeni transfer Miha Zajc'a ilk 11'de şans verdi.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal'dan Zajc sürprizi!
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16 Şubat 2019 17:50
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'i belli oldu.

Ersun Yanal, Konyaspor karşısında devre arası transfer döneminde takıma katılan Miha Zajc'a ilk 11'de şans verdi. Sloven futbolcu, böylece ilk kez Fenerbahçe forması giymiş olacak.

MOSES İLK KEZ 11'DE

Performansıyla dikkat çeken Victor Moses ise Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıkacak. Nijeryalı futbolcu, bundan önce oynadığı 3 lig maçında da oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu.

Soldado'nun kırmızı kart cezalısı olduğu maçta Yanal'ın forvet tercihi ise Islam Slimani oldu.

İşte Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ilk 11'i: Volkan, Dirar, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Zajc, Valbuena, Slimani.

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