Ersun Yanal'dan transferde Moussa Sow örneği

Fenerbahçe yabancı transferinde sessizliğini korurken beklenti artıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da yöneticiler gibi dost sohbetlerinde transfer sorularıyla karşı karşıya kalıyor.Tecrübeli teknik adam, yaşanan zorluğu Moussa Sow örneğiyle anlatıyor. Sow'un 5-6 yıl önce Fenerbahçe'ye 'Fransa ligi gol kralı' apoletiyle geldiğini belirten Yanal, "Bonservisi 10 milyon Euro'ydu. Ama şimdi Fransa gol kralı, 50-60 milyon Euro" hatırlatmasını yaptı.Fenerbahçe kalitesinde bir oyuncunun bonservisinin en az 10 milyon Euro, hatta devre arasında 15 milyon Euro olduğunu ve şartların değiştiğini vurgulayan Yanal, "Akıllı olalım ve doğru düşünelim. Bunu yapacak maddi gücünüz olsa bile Finansal Fair Play'e uygun davranmak zorundasınız. Biz bu finansal anlaşma çerçevesinde kalarak takımın kalitesini yükseltmeliyiz. Yani transferde iki taraflı düşünmeliyiz" diye konuştu.Fenerbahçe, Ümraniye maçı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik heyet, futbolculara sadece bu maç için değil genel olarak Erzurumspor maçının analizini izleterek yapılan hataların tekrarlanmasını engellemek için yoğun çaba harcıyor. Antrenörler, 2-0 öne geçilen ve 2-2'lik skorla sona eren mücadelenin son anlarında takımın aldığı pozisyonları, yapılan yanlışları sıklıkla oyunculara anlatıyor. Yanal'ın ilk göreve geldiğinde 2-0'dan 3-2 kaybedilen Konyaspor maçını da futbolcularına anlattığı ve "Biz o maçtan dersleri çıkarıp şampiyon olduk. Şimdi önümüzde ders çıkarılması gereken maç Erzurum maçı. O maçı doğru okursak ikinci yarının en başarılı takımı oluruz" dediği bildirildi.