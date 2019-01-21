, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olanmaçı öncesinde takımın gidişatı ve transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.Devre arasını iyi geçirdiklerini aktaran Yanal, "Takım olarak her türlü organizasyonu yaptık ve artık sadece başlamayı bekliyoruz. Futbol için her şey çok güzel. 3" ifadelerini kullandı.Transfer çalışmalarından da bahseden tecrübeli teknik adam, "." diyerek sözlerini noktaladı.