Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Bursaspor maçı öncesinde takımın gidişatı ve transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
"BUGÜN SOLDADO, YARIN ÇİFT FORVET..."
Devre arasını iyi geçirdiklerini aktaran Yanal, "Takım olarak her türlü organizasyonu yaptık ve artık sadece başlamayı bekliyoruz. Futbol için her şey çok güzel. 3 tane forvetimiz var; Soldado, Frey ve Islam. Islam cezalı, bugün Soldado oynuyor. Yarın Islam ile Soldado, Islam ile Frey de oynayabilir." ifadelerini kullandı.
"SIKINTILI BİR TRANSFER DÖNEMİ"
Transfer çalışmalarından da bahseden tecrübeli teknik adam, "O kadar zor ve sıkıntılı bir transfer miladı yaşıyoruz ki, gerçekten planlaması zor bir dönem. Herkes iyi oyuncusunu tutmak istiyor. Fenerbahçe bulunduğu ortamı kendi lehine çevirebilecek bilgiye ve geleneğe sahip." diyerek sözlerini noktaladı.
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"BUGÜN SOLDADO, YARIN ÇİFT FORVET..."
Devre arasını iyi geçirdiklerini aktaran Yanal, "Takım olarak her türlü organizasyonu yaptık ve artık sadece başlamayı bekliyoruz. Futbol için her şey çok güzel. 3 tane forvetimiz var; Soldado, Frey ve Islam. Islam cezalı, bugün Soldado oynuyor. Yarın Islam ile Soldado, Islam ile Frey de oynayabilir." ifadelerini kullandı.
"SIKINTILI BİR TRANSFER DÖNEMİ"
Transfer çalışmalarından da bahseden tecrübeli teknik adam, "O kadar zor ve sıkıntılı bir transfer miladı yaşıyoruz ki, gerçekten planlaması zor bir dönem. Herkes iyi oyuncusunu tutmak istiyor. Fenerbahçe bulunduğu ortamı kendi lehine çevirebilecek bilgiye ve geleneğe sahip." diyerek sözlerini noktaladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın