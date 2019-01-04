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Ersun Yanal'dan transfer açıklaması; "Etik olmalıyız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal'dan transfer açıklaması; 'Etik olmalıyız'
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04 Ocak 2019 14:49
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ocak ayı transfer döneminin oldukça riskli olduğunu ifade eden Yanal, "Transfer, transfer, transfer! Devre aralarında transfer yapmak çok çok zor. Bir oyuncuyu, bir takım bırakıyorsa problemler vardır. Fenerbahçe'nin kendi hedeflerinin oluşturulacağı kalitede ve değerde, kılı kırk yararak bir işlem yapıldığının bilinmesini istiyorum. Herkesin istişare ettiği bir ortam var. Bu ortamda en doğrusu yapılacaktır. Fenerbahçe, kendi değerlerine sahip çıkarak yapacaktır. Başkanımızın özellikle etik konularda tavrı ve ısrarı nedeniyle bu işler uzayabiliyor. 'Kim transfer ediliyor'u bana sormak, en saçma olanı. Biz, bunu iyi götürmeliyiz. Kamuoyuyla paylaşılarak yapılan bir iş olsa keşke. Bu başka süreçleri etkiliyor. Transfer çalışması yapılıyor mu, herkes emin olsun ki, yüzde 100 yapılıyor" dedi.

KADRO YETERLİ Mİ? YETERSİZ AMA...

Takım olarak yavaş yavaş iyi duruma geldiklerini de ifade eden Yanal, "16'sından itibaren 3 günde 1, 9 tane maç yapacağız. Bu maçları oynayacak oyuncuların sağlıklı ve hazır olmasına ihtiyaç var. Öyle bir program yapmalıyız ki her oyuncumuz sağlıklı ve hazır olmalı. Büyük Fenerbahçe taraftarının bizden beklediği ve onların beklentisine cevap verecek saha içerisindeki tutuma hazır olmalı ve bu kampta biz bunu belki fiziksel olarak zaman açısından hızlıca başaramayabilirsiniz. En azından mental olarak herkesi hazır tutmalıyız. Şu an sayımız 22. Alper Potuk, pazartesi günü yeniden başlayacak. Herkes, problemsiz devam ediyor. Herkesi sakatsız, cezasız götürmek en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.

 

 
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