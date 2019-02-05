Ersun Yanal'dan Tolgay ile özel görüşme

Beşiktaş'ta yaklaşık 2.5 ay A takımdan uzak kalan Tolgay Arslan'ın fiziksel olarak eksiklerini gidermesinin 2 haftayı bulabileceği öğrenildi.Teknik heyetin başarılı oyuncuya özel bir program verdiği belirtildi. Bu arada yaptığı her açıklaması olay olan Tolgay'la görüşen Ersun Yanal'ın oyuncusunauyarısında bulunduğu kaydedildi.Öte yandan Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, arkadaşı Tolgay'ın transferi için şunları söyledi:"Yeni bir kulüp, yeni hedefler olacak. Ona başarılar dilerim."