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Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci raporu; "Gönderin"

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kampa götürülmeyen ve sahalara ne zaman döneceği belirsiz olan Tolga Ciğerci'nin gönderilmesini istedi.

Ersun Yanal'dan Tolga Ciğerci raporu; 'Gönderin'
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14 Ocak 2019 08:11
Fenerbahçe'de Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kampa götürülmeyen ve sahalara ne zaman döneceği belirsiz olan Tolga Ciğerci'nin gönderilmesini istedi.

Sezon başında sakat olmasına rağmen transfer edilen Tolga Ciğerci, bir türlü iyileşemedi. Koşulara başlasa da takıma katılamayan ve kampa da götürülmeyen Tolga'nın ne zaman salahara döneceği belirsiz.

Bu nedenle Ersun Yanal, 26 yaşındaki futbolcunun gönderilmesini belirtti. Tolga'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi her an fesh edilebilir.



G.SARAY'DA NE YAPTI?

Tolga geçen sezon 18 Süper Lig maçında 1169 dakika oynayıp 6 gol attı. 4 Türkiye Kupası, 2 de Avrupa Ligi karşılaşmasında olmak üzere 24 resmi maçta görev yaptı. 2016-17'de 24 Lig maçında oynadı, gol ya da asist üretemedi.

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