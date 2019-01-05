Ersun Yanal'dan Serdar Aziz transferi cevabı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldiErsun Yanal, Galatasaray ile vedalaşan Serdar Aziz hakkında sorulan soruyu da yanıtladı.Ersun Yanal, "Galatasaray'dan ayrılacak Serdar Aziz'le ilgileniyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız. İstediğimiz, alacağımız oyuncular var ama şartlar da çok zor. Sorunlu, ayrılmış, istenmeyen bir oyuncu ile de anlaşmak istemiyoruz. Yapacağımız kamp sonunda takımdan ayrılacak oyuncular da olabilir."