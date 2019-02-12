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Ersun Yanal'dan Moses'a motivasyon konuşması

Moses'le özel bir görüşme yapan Ersun Yanal, Nijeryalı yıldıza moral aşıladı

Kaynak: Türkiye
Ersun Yanal'dan Moses'a motivasyon konuşması
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12 Şubat 2019 12:24
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katıp UEFA kadrosuna dâhil ettiği isimlerden Sadık, Tolgay ve Moses'in Zenit karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Moses'le özel bir görüşme yapan Ersun Yanal'ın Nijeryalı yıldıza "Bu maçta takımı sırtlamanı bekliyorum" diyerek moral aşıladığı öğrenildi.

Nijeryalı futbolcu Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan girmişti. Oynadığı süreler içinde kalitesini gösteren Moses, 1 de gol attı. Tecrübeli yıldız, önce 30'ar dakika, son maçta ise 45 dakika sahada kaldı. Chelsea'de ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Nijeryalı, maç kondisyonu kazandı ve hazır hale geldi

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