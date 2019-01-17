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Ersun Yanal'dan Martin Skrtel'e izin çıkmadı

Ersun Yanal, Barça ve Rangers'in listesine giren 34 yaşındaki Slovak stoperin satışını, "Ona ihtiyacım var" diyerek veto etti.

Kaynak: Star
Ersun Yanal'dan Martin Skrtel'e izin çıkmadı
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17 Ocak 2019 11:17
Sezon başında Guiliano, Fernandao, Josef de Souza gibi önemli oyuncularını sattıktan sonra tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in ayrılmasına vize çıkmadı.

Cocu ve Koeman'ın ayrılmasından sonra takımın başına geçen Ersun Yanal, transferde adı İspanyol devi Barcelona'nın yanı sıra İskoç temsilcisi Rangers'le geçen 34 yaşındaki Slovak stoperin satılıp satılmaması konusunda "Ona ikinci yarıda ihtiyacım var. Kesinlikle kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Fener'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'le sözleşme uzatmak istediği öğrenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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