Ersun Yanal'dan Jailson'a övgü dolu sözler

Galatasaray derbisinde Belhanda'ya tokat attığı için aldığı 8 maçlık cezayı tamamlayan Jailson, Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın bankolarından biri oldu.Antalya'da performansıyla tam not alan Sambacıyı her sistemde oynatabileceğini düşünen Yanal, Jailson'u takımın en önemli parçalarından biri olarak görüyor.Tecrübeli çalıştırıcının,şeklinde konuştuğu öğrenildi.Fenerbahçe formasını 13 kez giyen Jailson, daha önce Gremio ile de üç sezonda 113 maça çıktı. Toplam 126 karşılaşmada 5 gol atan 23 yaşındaki futbolcu 1 de kırmızı kart gördü.