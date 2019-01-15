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Ersun Yanal'dan Jailson'a övgü dolu sözler

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, cezası biten Jailson'u planlarının vazgeçilmezi olarak görüyor

Kaynak: Sabah
Ersun Yanal'dan Jailson'a övgü dolu sözler
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15 Ocak 2019 09:31
Galatasaray derbisinde Belhanda'ya tokat attığı için aldığı 8 maçlık cezayı tamamlayan Jailson, Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın bankolarından biri oldu.

Antalya'da performansıyla tam not alan Sambacıyı her sistemde oynatabileceğini düşünen Yanal, Jailson'u takımın en önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, "Hem tek ön libero olarak hem de ikili orta saha olarak başarılı. Onun yokluğu hissedildi. Orta sahada artık daha dinamik bir yapıda olmamız gerek. Bu açıdan Jailson'un varlığı çok önemli" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

126
Fenerbahçe formasını 13 kez giyen Jailson, daha önce Gremio ile de üç sezonda 113 maça çıktı. Toplam 126 karşılaşmada 5 gol atan 23 yaşındaki futbolcu 1 de kırmızı kart gördü.

 

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