Ersun Yanal'dan Islam Slimani açıklaması

"Slimani'yi beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir gerçek var. İngiltere'deki kulübünün en pahalı transferi. Tutmadı, olmadı ama oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey yok. Transfer görüşmelerine izin verdik. Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış. Bu planlamanın Fenerbahçe'nin zarar etmeden gerçekleşmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.



Zaman zaman takımının güvensizlik yaşadığını da anlatan Yanal, "Fenerbahçe ilk kez böyle bir kaosun içerisinde. Fenerbahçe buradan çıkar. Böyle bir takımın böyle bir taraftarı böyle bir maçta tribünleri doldurup alkışlıyorsa Fenerbahçe'nin büyüklüğündendir." diyerek sözlerini tamamladı.



, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Ersun Yanal 3 puanı değerlendirirken yeni transfer Moses hakkında da konuştu.Galibiyeti değerlendiren Ersun Yanal, ''Bir süreç yakalamak zorundayız. Bu da Fenerbahçe'ye yakışan bir hedef olmalı. Bugün sadece ilki başladı. Kazanmamayı alkışkanlık haline getiren bir takım konumundan kazanmayı alışkanlık haline getirirsek her şey çok farklı olur'' ifadelerini kullandı.Yeni transfer Moses hakkında da konuşan Yanal ''Victor Moses henüz bizimle bir antrenman yaptı, katkıları olacak. Fenerbahçe'nin hedefleri sadece şampiyonluk değil çok daha büyük. Bugünkü hedef ise sadece kazanmak değil hak ederek kazanmaktı'' dedi.Takımdan ayrılması gündemde olan Islam Slimani hakkında konuşan Ersun Yanal,