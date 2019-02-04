Ersun Yanal'dan ilk 11'de üç değişiklik geliyor

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetleri ile düşme hattından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi.Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncuları ile yaptığı toplantıda son iki haftada sergilenen arzulu futbol nedeniyle teşekkür ederken, Kayseri deplasmanında da aynı şekilde devam edip 3 puanla dönmelerini istedi.Tecrübeli hoca,dedi.Ersun Yanal ilk onbirde de birkaç rötuş yapacak. Sarı kart cezalısı olan Mehmet Topal'ın yerine Kayseri'de Tolgay Arslan'ın orta sahaya monte edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yokluğunda ise kırmızı kart cezasını tamamlayan Martin Skrtel stopere geçecek. İki haftadır sonradan oyuna dahil olan Victor Moses'in de bu kez ilk onbirde sahada olması bekleniyor. Bu durumda Yassine Benzia ya da Andre Ayew'den birisine kulübe yolu görünecek.MUHTEMEL 11: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Tolgay, Benzia (Jailson), Ekici, Dirar, Moses ve Soldado