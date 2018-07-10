Ersun Yanal'dan Hırvatistan-İngiltere yorumu!

Teknik direktör Ersun Yanal, Hırvatistan'ın İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği FIFA 2018 Dünya Kupası yarı final maçını değerlendirdi.



İşte Ersun Yanal'ın değerlendirmesi;



Playyoff dan gelip finale kaldılar. Futbol her zaman sürprizler yapmayı sevdiği için popüler.



"HAKİMİYETİ RAKİBE VERDİ"



Öne geçtikten sonra kendisine yakışan oyunu ortaya koyamayan ve 2. devreden sonra tamamen maçın hakimiyetini rakibe veren İngiltere en genç kuşakla geldikleri kupada yarı finali geçememiş oldu.



"HAK ETTİĞİ GALİBİYET"



Maçın 2. yarısından sonra sahaya büyük karakter koyan ve büyük azimle maçı isteyen Hırvatistan hak ettiği galibiyet ile 98 Kuşağından sonra gelen en yetenekli kuşakla Dünya Kupasında ilk defa finale adını yazdırdı. Uzun zamandır yaşadıkları uzatma devresi şanssızlığını da kırarak Fransa'nın rakibi oldular. Pazar günü bizleri güzel bir heyecan bekliyor olacak.



