Ersun Yanal'dan hakem tepkisi: 'Herkesin sinirleri gergin'

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimine büyük tepki gösterdi.



Öncelikle Beşiktaş'ı değerlendiren Yanal, "Beşiktaş iyi bir takım. Sergen Hoca ile hedeflerini çok güzel kovalıyorlar, zevkle izliyoruz. İyi futbol oynuyorlar, hedeflerini sezon sonuna kadar sürdüreceklerdir. Biz de kendi mücadelemizi götürmeye çalışıyoruz." dedi.



Hakemin gösterdiği kırmızı kart ile maçın gidişatını değiştirdiğini söyleyen teknik adam, "İstatistikler kısa etek gibidir, onu istediğiniz yere çekebilirsiniz. Antalyaspor 2 şut attı ama hakem 1 şut attı. Allah'tan onu da Boffin kurtardı. Sistemi sorgulatmayın! Hepimiz çok üzgünüz. Pandemi var, 21 takım var. Turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç yapıyoruz. Herkesin sinirleri gergin ama bu hatayı yapıyorsan, bu işi yapmayacaksın." ifadelerini kullandı.



Hata yapanların görevine son verilmesi gerektiğini kaydeden antrenör, "VAR sistemi geldi, hatalar olacaktır. Hata ile beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Yeteneksizsen, problemleri defalarca tekrarlıyorsan herkes gereğini yapmalı. Ben çok sinirlendim, takım çok sinirlendi. Kart iptal ediliyor, oyuncu dönüyor, oynuyor falan. Beşiktaş böyle bir hatayla puan almışken, onlar da hakemden şikayetçi. Demek ki biz problemi çözemiyoruz. Bu sistemle, bu adamlarla yürümüyor. Sanıyorum bunlar, futbola yabancı." dedi.



Oynadıkları oyun içinde konuşan Antalyaspor hocası, "Bize diyorlar ki, al sana gömleklik kumaş, bundan palto dik. Biz gömleksiz kumaşa göre oyun oynuyoruz, sonuç almaya da devam edeceğiz." mesajını verdi.



TRANSFORMERSLI HAKEM TEPKİSİ



Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ise şunları kaydetti:



"Hepimiz, insanüstü bir mücadele veriyoruz. Transformers filmi değil, canı, ruhu, duyguları, evinde eşi, çocuğu olan insanların mücadelesi bu. Transfer yasağı, sakatlık, salgın, her şey ile mücadele ediyoruz. Tüm bunlara rağmen duygularımızı bir kenara bırakıp savaşıyoruz. Kupa dahil 8 maçtır kaybetmiyoruz. Bu serinin içinde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi zorluk derecesi çok yüksek maçlar var. Biz her şeye karşı savaşıyor ve kazanıyoruz. Ama buna bir de hakemler eklenince inanın omuzlarımızdaki yük daha da artıyor. İşte o zaman mücadele gücümüzü yitiriyoruz."



"İyi ki böyle bir ekibin teknik direktörüyüm"



"Bunu sadece Beşiktaş maçı için söylemiyorum." ifadesine yer veren Yanal, şu değerlendirmede bulundu:



"Antalyaspor'un geride kalan maçlarına bakın, ofsayttan yenilen goller, gerçekten çok ama çok ağır kırmızı kartlar. Her şey üst üste gelince açıkçası sisteme olan inancımız sarsılıyor. Ve sadece bir kişi çıkıp iki düdükle, bu sarsılmaya neden olmamalı. Herkes aynaya bakıp nerede hata yaptığına bakmalı. VAR'a bakıp gerçeği göremeyenler aynaya bakıp hatasını görebilir mi bilmiyorum. Ama koca koca adamları soyunma odasında ağlatmaya da kimsenin hakkı yok. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir ekibin teknik direktörüyüm. Yaşadığımız bu akşamı asla unutmayacağım. Teşekkür ederim çocuklar, sizi herkes alkışlıyor. Haydi kaldırın kafanızı, yenmemiz gereken çok şey var."