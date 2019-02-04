Ersun Yanal'dan güncelleme; Yeni puan hedefi 44

Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elendikten sonra önce Evkur Yeni Malatyaspor'u ardından da Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'deki kara bulutlar dağıldı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, ligin 2. yarısındaki hedeflerinde revizyona gitti. Tecrübeli teknik adam 41 puan olarak belirlediği hedefi 44 puana yükseltti.Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından "Biz 2. yarıdaki tüm maçlarımıza kazanmak için çıkacağız" açıklamasını yapmıştı. Kurmaylarıyla bir toplantı yapan Ersun Yanal takmımın yakaladığı ivmeyi, form durumu ve yeni transferlerin de kalitesini göz önünde tutarak çok çarpıcı bir hedef belirledi.2. yarı öncesi hedefini 41 puan olarak belirleyen Yanal şimdi 44 puanı gözüne kestirdi. Bu durumda 2. yarının ilk haftasında Bursa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin kalan 14 haftasında bu hedefi tutturmak için maksimum 5 puan kaybetmesi gerekiyor. Bu da son derece iddialı bir hedef.