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Ersun Yanal'dan güncelleme; Yeni puan hedefi 44

"Tüm maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. 2. yarıdaki hedefimiz 41 puan" diyen Ersun Yanal çark etti! Takımının iyi durumunu gören tecrübeli teknik adam hedefini 44 puan olarak revize etti.

Kaynak: Takvim
Ersun Yanal'dan güncelleme; Yeni puan hedefi 44
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04 Şubat 2019 12:30
Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a elendikten sonra önce Evkur Yeni Malatyaspor'u ardından da Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'deki kara bulutlar dağıldı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, ligin 2. yarısındaki hedeflerinde revizyona gitti. Tecrübeli teknik adam 41 puan olarak belirlediği hedefi 44 puana yükseltti.

YENİ TRANSFERLER GÖZ KAMAŞTIRDI

Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından "Biz 2. yarıdaki tüm maçlarımıza kazanmak için çıkacağız" açıklamasını yapmıştı. Kurmaylarıyla bir toplantı yapan Ersun Yanal takmımın yakaladığı ivmeyi, form durumu ve yeni transferlerin de kalitesini göz önünde tutarak çok çarpıcı bir hedef belirledi.



HEDEF MAKSİMUM 5 PUAN KAYBI!

2. yarı öncesi hedefini 41 puan olarak belirleyen Yanal şimdi 44 puanı gözüne kestirdi. Bu durumda 2. yarının ilk haftasında Bursa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin kalan 14 haftasında bu hedefi tutturmak için maksimum 5 puan kaybetmesi gerekiyor. Bu da son derece iddialı bir hedef.



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