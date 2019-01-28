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Ersun Yanal'dan flaş Slimani açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçının öncesinde Islam Slimani ile ilgili flaş bir transfer açıklaması yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal'dan flaş Slimani açıklaması
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28 Ocak 2019 19:33
Fenerbahçe'de transferin bitmesine kısa bir süre kala, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmayan Islam Slimani ile ile ilgili Ersun Yanal'dan flaş bir açıklama yaptı.

Yayıncı kuruluşa açıklama yaptığı sırada Islam Slimani'nin kadroda olmama nedeninin sorulması üzerine Ersun Yanal, "Kadromuz 21 kişi, bu isimlerle çıkıyoruz. Transfer görüşmeleri var. Sanırım Diego Reyes transfer görüşmelerini bitirdi." diyerek Cezayirli forvetin ayrılacağını duyurdu.

Öte yandan beİN Sports'ta açıklama yapan Şansal Büyüka, "Aldığım duyuma göre, Fenerbahçe'ye 3 ya da 4 oyuncu gelecek. Yanılacağımı düşünmüyorum ama kadroyu nasıl boşaltacaklarını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

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