Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına başsağlığı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve son zamanlarda adı sıkça sarı-lacivertlilerle anılan Ersun Yanal, derbide vefat eden taraftarla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
Yanal, Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerken, şu sözlere yer verdi;
"Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz.. Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. #KorayŞener"
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Yanal, Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerken, şu sözlere yer verdi;
"Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz.. Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. #KorayŞener"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın