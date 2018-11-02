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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına başsağlığı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, dev derbide hayatını kaybeden taraftara dair başsağlığı mesajı yayınladı.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe camiasına başsağlığı!
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02 Kasım 2018 23:37
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve son zamanlarda adı sıkça sarı-lacivertlilerle anılan Ersun Yanal, derbide vefat eden taraftarla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Yanal, Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerken, şu sözlere yer verdi;

"Gencecik bir canı kaybettik bugün, kelimeler yetersiz.. Koray kardeşimizin ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dilerim. #KorayŞener"



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