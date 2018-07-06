Ersun Yanal'dan Brezilya - Meksika maçı değerlendirmesi

İŞTE ERSUN YANAL'IN YORUMLARI

"NEYMAR VE WILLIAN SAVUNMA DENGESİNİ BOZDU"

"MEKSİKA BREZİLYA SAVUNMASINI ÇÖZEMEDİ"

"MEKSİKA'DA HERRERA AYAKTA KALAN TEK İSİM"

"BREZİLYA - BELÇİKA, KALİTELİ BİR MÜCADELE"

Sporx'in Dünya Kupası yorumcusu Ersun Yanal, Brezilya'nın Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği mücadeleyi değerlendirdi. Yanal, Brezilya - Belçika eşleşmesinin turnuvanın en güzel maçı olabileceğini kaydetti."Meksika ilk yarıda aşırı dozda yaptıkları sertliklerden ördükleri sarı kartlarından dolayı, 2. yarıya Neymar-Alvarez eşleşmesi yerine, o bölgeye Layun'u alarak başladı. Marquez'in de çıkmasıyla orta alanın savunma güvenliğini zayıflatmış oldular ve orta alandaki birlikteliğin düzeni bozulmuş oldu. Bu şekilde başlanılan ikinci yarıda Brezilya istekli oynadı ve hemen gol pozisyonlarıyla başladı.""Neymar ve Willian ikinci yarıda daha çok içeri kat ederek oynadı ve bu içeri kat edişler Meksika savunmasının dengesini bozdu. Nitekim ilk golü de bu şekilde buldular. Oyunun her iki yönünde Coutinho yine başarılıydı. Orta alanda savunma anlamında yalnız kalsa da, Casemiro oyunun bu yönünü iyi şekilde kapattı ve savunma sorunu yaşatmadı.""1-0'dan sonra Meksika istediği tarzda 3 kez hızlı hücum şanslı bulsa da bunu doğru şekilde kullanamadı ve oyun aklı olarak Brezilya savunmasını çözemediler. İleride Hernandez'in sakatlanmasıyla oyuna giren Gimenez ve diğer değişikliklerde katkı sağlamayınca, Meksika sıkışan oyunu açacak tempoya da ulaşamadı ve Brezilya savunması zorlanmadan 2. yarı geçirdi.""Meksika llk yarıda da kullandığı kenar oyuncularıyla kaleye gitme kozunu ikinci yarıda da kullanmayı denediyse de Lozano karşısında Fagner çok etkili oynadı ve Meksika'ya oradan şans vermedi. İkinci yarıda Carlos Vela'nın da oyundan düşmesiyle ileri uçtaki oyuncularından verim alamadı Meksika. Orta alanda oyunu iki yönlü oynayan Herrera takımın ayakta kalan ismi oldu.""Brezilya dengesiz Meksika savunmasını yakalayıp 2. golü bulduysa da oyun içerisinde daha dengeli ve birlikte oynaması gerektiğini ilk yarıda görmüş oldu. Bu turdan sonra yüksek ihtimalle Belçika'yla eşleşirlerse bizleri kaliteli bir mücadele bekliyor olacak. İki takım da yaratıcı ve sıkışan oyunda problem çözebilme yeteneği çok olan oyunculardan kurulu. Beklenen ve istenen bir eşleşme olacaktır."