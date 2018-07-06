Ersun Yanal'dan Belçika - Japonya maçı yorumları

"BELÇİKA TAKIM OLDUĞUNDA SONUÇ GELİYOR"

"BELÇİKA SONUNA KADAR GİDEBİLİR"

"DEĞİŞİKLİKLER İLE DAHA ÇOK KALEYE GİDEN BİR TAKIM"

"BELÇİKA HIZLI VE KALİTELİ BİR GEÇİŞ TAKIMI"

'nı Sporx'te yorumlayan'nın 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandığı ve çeyrek finale yükseldiğimaçını değerlendirdi."Japonya ofansif, cesur ve baskılı oyunlarını takım olarak, hep beraber, ofansif ve defansif geçişlerindeki disiplinleriyle son dakikaya kadar sürdürdü. Belçika ise çok kaliteli ve kariyerleri çok güçlü oyunculardan kurulu bir takım. Böyle bir turnuvada 2-0'dan oyun çevirmek çok zor ama bunu başardılar. Hızlı, tempolu ve oyunu bırakmayan Japonya'yı, psikolojilerini bozmadan oynayarak tutkulu bir oyunla devirdiler ve sonucu aldılar.""Şu bir gerçek. Belçika iyi oyunculardan kurulu bir takım ama takım gibi olduklarında sonuç geliyor. Bunu da son 20 dakikada pozisyon verseler bile yaptılar. Japonya çok önemli bir mücadele örneği gösterdi ve futbol anlamında da güzel görüntüleri futbolseverlere izletti. Mücadeleleriyle de iz bıraktılar.""Belçika sürpriz değil; sürpriz onların bu mücadeledeki düştükleri zor anlar. Takım olma sorununu hallederlerse sonuna kadar gitmeleri süpriz değil. Önlerinde Brezilya olsa bile. Futbolseverlerin beklediği eşleşme gerçekleşmiş oldu.""Belçika ilk yarıda gerideki paylaşımda sorun yaşamamıştı ama ikinci yarının başında bu hataya düşüp kalesinde golü gördü. İkinci golü de erken kalesinde gören Belçika, yaptıkları değişiklikler ile daha çok kaleye giden ve orada sonuçlandıran bir takım oyunu oynadı."2-0'dan sonra sahaya kazanma karakteri koyan Belçika'da Fellaini ve Chadli değişiklikleri takımın hem temposunu arttırdı, hem de daha çok ceza sahasında atak sonlandıran takım hüviyeti kazandı. Oyunun temposunu arttıran Belçika, Japonya'nın kenar orta zaafını kullanarak gol pozisyonlarını ve golü buldu. Duran top geçişinden kazandıkları gollerle istediği skoru alan Belçika, hızlı ve kaliteli geçişlerin takımı olduğunu son saniyede attıkları gol ile de gösterdi."