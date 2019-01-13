Ersun Yanal'dan bambaşka bir Fenerbahçe

Fenerbahçe camiası transfer beklerken, teknik direktör Ersun Yanal elindeki oyunculara yoğunlaşmış durumda. Tecrübeli çalıştırıcı bir yandan fiziksel ve mental yükleme yapıyor, bir yandan da sarı-lacivertli tribünlerin unutamadığı oyun felsefesini takıma ezberletmeye çalışıyor.Savunma liderliğini Skrtel'e verecek, hücum beyni olarak Mehmet Ekici'yi görevlendirecek olan Ersun Yanal'ın asıl hamlesi ise takım oyunu olacak. "Benim takımımın yıldızı bireyler değil takımın kendisidir" ifadesinde bulunan Yanal, "İkinci yarıda özlenen Fenerbahçe sahada olacak. Taraftarlarımız, ilk düdükten son düdüğe kadar kazanmak için savaşan, sahanın her yerinde mücadele eden, rakiplere nefes aldırmayan bir takım izleyecek" dedi.Göreve geldiği ilk gün söylediği "Kadro kalitesi yeterli" sözünün arkasında olduğunu vurgulayan Ersun Yanal, "Hepsi kendini ispat etmiş oyuncular. Ancak bazı sıkıntılar olduğu da ortada" derken, "Bu yanlışları hep birlikte düzelteceğiz. Çok fazla pas hatası yapıldığını, üretkenlik eksikliği yaşandığını görüyoruz" ifadesinde bulundu. Antalya kampının son gününde oyuncularıyla bir toplantı yapan Ersun Hoca, "Sahanın her yerini kullanan, sert ve hırslı bir takım olacağız. Top bizde olacak. Kaybettiğimizde hemen geri almak için savaşacağız. Bütün takım tek bir birey gibi hareket edecek. Rakiplerimize hücum imkanı vermeyeceğiz. Bu camianın beklediği ve hak ettiği takım olacağız" dedi.Ara transferde kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in ardından Chelsea'nin Nijeryalısı Victor Moses ve MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı Alberth Ellis ile de anlaşma sağladı. Tolgay Arslan ve Serdar Aziz için kulüpleriyle anlaşma zemini arayan sarı-lacivertlilerin yabancılar konusundaki sıkıntısı ise kontenjanın dolu olması. Moses'i bedelsiz kiralamak için Chelsea'yle el sıkışan Fenerbahçe, 28 yaşındaki yıldız için sadece maaşının yarısı olan 2 milyon avroyu ödeyecek. Fenerbahçe'den resmi teklif aldığını açıklayan Elis de beklemede olduğunu açıkladı. Bu transferlerin resmiyet kazanabilmesi için kontenjanda yer açmaya çalışan sarı-lacivertlilerin, mecburiyet halinde Kameni de olduğu gibi bazı isimlerin lisansını askıya alabileceği belirtiliyor.Sadık yerini garantilediF.Bahçe'nin yeni transferi Sadık, Antalya kampında sergilediği performansla Yanal'ın gözüne girmeyi başardı. Neustadter'i yedeğe çekecek olan Yanal, savunma göbeğini Sadık-Skrtel ikilisinden oluşturacak. Ersun Hoca'nın bu kararında Sadık'ın performansı kadar solda oynayabilmesinin e etkisi var.