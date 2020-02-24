Ersun Yanal'dan Ali Koç'a çağrı: 'Beni feda edin!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı sonrası soluğu soyunma odasında aldı. Hakkında istifa iddiaları ortaya atılan Yanal'ın istifa imasına Fenerbahçe Başkanı olumlu yanıt vermedi. "Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a çağrı: 'Beni feda edin!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2020 08:46
Kadıköy'de 20 yıl sonra alınan Galatasaray yenilgisi, Fenerbahçe'de taşları yerinden oynattı. Maç sonrası protokol tribününde çıkan arbedenin ardından Başkan Ali Koç, soluğu soyunma odasında aldı.

Fenerbahçe Başkanı, sarı-lacivertli yöneticiler ile birlikte toplantı yaparak futbolcularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve Ersun Yanal'ın durumu da masaya yatırıldı.

Hakkında istifa iddiaları ortaya atılan Yanal'ın, Koç'a "Sıkıntınız varsa beni feda edin" dediği öğrenildi. Başkan Koç'un ise Yanal'a "Hayır! Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" yanıtını verdiği öğrenildi.

Kanarya'nın hocası, karşılaşmanın ardından hakkında çıkan istifa haberlerine de "Söz konusu değil" diyerek yanıtladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın hemen ardından Yanal'ı istifaya davet etti. Ancak deneyimli teknik adam, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle yaptığı toplantının ardından sessiz sedasız stattan ayrıldı.

Yönetim ile Yanal'ın bugün de bir araya gelmesi bekleniyor.

TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Hakem Meler'in direkt kart gösterdiği Yanal, tribüne gönderildi. Cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, Antalya deplasmanında takımın başında olamayacak.

Yanal, Süper Lig'de bu sezon Sergen Yalçın ve Metin Diyadin'den sonra kırmızı kart gören üçüncü teknik adam oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için