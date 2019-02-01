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Ersun Yanal'dan Adebayor ve Slimani itirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Adebayor ve Slimani ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal'dan Adebayor ve Slimani itirafı
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01 Şubat 2019 23:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında ilginç açıklamalar yaptı.

Ersun Yanal, Adebayor ve Islam Slimani ile ilgili sorulan iki soruyu da yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam Adebayor ile görüşüğ görüşmediğiyle ilgili ''Adebayor'u tanımıyorum, ilgilenmedim'' ifadelerini kullandı.

Yanal, Slimani hakkında da ''Slimani'nin kariyerindeki bir oyuncuyu, bir takım transfer etse bu oyuncuyu heyecanla beklerdik. Olmadı, bir türlü ritim yakalayamadı. Yıprandı, taraftarımız üzüldü, tepki gösterdi. Bağlar kopma noktasına geldi ama kontratlı oyuncumuz. Katkı verme arzusu var'' ifadelerini kullandı.

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