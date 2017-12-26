  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Ersun Yanal'a büyük tepki! İşte nedeni...

Geçmiş dönemde kulübü icraya verdiği hâlde Ersun Yanal ile tekrar anlaşma yapılmasına kızan camia Yanal'a da çok öfkeli... Sebebi ise başarısız olmasına rağmen mukavele şartlarına göre 1 sezonluk kalan parasını istemesi

Kaynak: Türkiye
Ersun Yanal'a büyük tepki! İşte nedeni...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 09:18
Trabzonspor'da Ersun Yanal fırtınası dinmiyor! Hem de olumsuz anlamda... Bordo-mavililerde üçüncü defa göreve getirilen ve iki sezon önce 2 yıllık anlaşma yapılan tecrübeli teknik adam 8. haftada gönderilmişti. Bordo-mavililerle ayrılıkları hep problemli ve davalık olan Yanal, yeniden göreve getirilmesinin ardından davayı askıya almıştı. Ancak şimdi tekrar aynı sıkıntı yaşandı.

2016'da 2 yıllık mukavele yapılan ve 1 sezonu daha bulunan (1,8 milyon avro) Ersun Hoca, sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurdu. Yanal bordo-mavili kulüpten 1 milyon 650 bin avro talep etti. Sadece Yanal değil aynı zamanda yardımcılarının da benzer talepte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulübün de davaya cevap vererek süreci beklemeye geçtiği öğrenildi.

OLAN KULÜBE OLUYOR!
Yanal'ın ayrılık sonrasında yönetim kanadından hakkında yapılan açıklamalar sebebiyle de çok üzgün olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı gibi bazı yöneticiler Yanal'ın çok daha erken gönderilmesini istemiş ancak başkan Muharrem Usta ısrarla arkasında durmuştu. Kaldı ki, o aynı başkan Usta da geçtiğimiz günlerde Yanal ile yolları ayırmakta geç kaldıklarını itiraf etmişti. Bordo-mavili camiadan da hem yönetime hem de Ersun Yanal'a tepki vardı. Yönetime tepkinin sebebi, daha önce kulübü dava etmiş birine tekrar görev vermesi, Yanal'a eleştirinin sebebi de başarısızlığı kabul etmek yerine sezon sonuna kadar olan alacağını istemesi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için