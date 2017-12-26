Trabzonspor'da Ersun Yanal fırtınası dinmiyor! Hem de olumsuz anlamda... Bordo-mavililerde üçüncü defa göreve getirilen ve iki sezon önce 2 yıllık anlaşma yapılan tecrübeli teknik adam 8. haftada gönderilmişti. Bordo-mavililerle ayrılıkları hep problemli ve davalık olan Yanal, yeniden göreve getirilmesinin ardından davayı askıya almıştı. Ancak şimdi tekrar aynı sıkıntı yaşandı.2016'da 2 yıllık mukavele yapılan ve 1 sezonu daha bulunan (1,8 milyon avro) Ersun Hoca, sözleşmesinin haksız feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurdu. Yanal bordo-mavili kulüpten 1 milyon 650 bin avro talep etti. Sadece Yanal değil aynı zamanda yardımcılarının da benzer talepte bulunduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulübün de davaya cevap vererek süreci beklemeye geçtiği öğrenildi.Yanal'ın ayrılık sonrasında yönetim kanadından hakkında yapılan açıklamalar sebebiyle de çok üzgün olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı gibi bazı yöneticiler Yanal'ın çok daha erken gönderilmesini istemiş ancak başkan Muharrem Usta ısrarla arkasında durmuştu. Kaldı ki, o aynı başkan Usta da geçtiğimiz günlerde Yanal ile yolları ayırmakta geç kaldıklarını itiraf etmişti. Bordo-mavili camiadan da hem yönetime hem de Ersun Yanal'a tepki vardı. Yönetime tepkinin sebebi, daha önce kulübü dava etmiş birine tekrar görev vermesi, Yanal'a eleştirinin sebebi de başarısızlığı kabul etmek yerine sezon sonuna kadar olan alacağını istemesi.