Ersun Yanal, yeni transferleri kulübeye sakladı!

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maçın ilk 11'leri belli olurken Ersun Yanal'ın kararları dikkat çekti.
Yanal, Göztepe maçında yeni transferler Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses'ı yedek kulübesinde bekletti.
Bir diğer yeni transfer Miha Zajc ise Göztepe maçının kadrosunda şans bulamadı.
TEK DEĞİŞİKLİK HASAN ALİ
Ersun Yanal, geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenen kadroyu bozmazken sadece cezalı olan Hasan Ali Kaldırım yerine İsmail Köybaşı'ya görev verdi.
Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu ise şu şekilde;
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Yanal, Göztepe maçında yeni transferler Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses'ı yedek kulübesinde bekletti.
Bir diğer yeni transfer Miha Zajc ise Göztepe maçının kadrosunda şans bulamadı.
TEK DEĞİŞİKLİK HASAN ALİ
Ersun Yanal, geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenen kadroyu bozmazken sadece cezalı olan Hasan Ali Kaldırım yerine İsmail Köybaşı'ya görev verdi.
Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu ise şu şekilde;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın