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Ersun Yanal, yeni transferleri kulübeye sakladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçında yeni transferlere ilk 11'de şans vermedi.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal, yeni transferleri kulübeye sakladı!
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01 Şubat 2019 19:41
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maçın ilk 11'leri belli olurken Ersun Yanal'ın kararları dikkat çekti.

Yanal, Göztepe maçında yeni transferler Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses'ı yedek kulübesinde bekletti.

Bir diğer yeni transfer Miha Zajc ise Göztepe maçının kadrosunda şans bulamadı.

TEK DEĞİŞİKLİK HASAN ALİ

Ersun Yanal, geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenen kadroyu bozmazken sadece cezalı olan Hasan Ali Kaldırım yerine İsmail Köybaşı'ya görev verdi.

Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu ise şu şekilde; 



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