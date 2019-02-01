Ersun Yanal, yeni transferleri kulübeye sakladı!

'nin Göztepe ile oynayacağı maçın ilk 11'leri belli olurkenın kararları dikkat çekti.Yanal, Göztepe maçında yeni transferlerve'ı yedek kulübesinde bekletti.Bir diğer yeni transfer Miha Zajc ise Göztepe maçının kadrosunda şans bulamadı.Ersun Yanal, geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenen kadroyu bozmazken sadece cezalı olan Hasan Ali Kaldırım yerine İsmail Köybaşı'ya görev verdi.Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu ise şu şekilde;