YANAL'IN İSTEDİĞİ GOLCÜ SAMATTA

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte tecrübeli hocadan gelen rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlerde öncelik stoper ve forvet transferi.Bu sezon forvet rotasyonundan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan Islam Slimani, çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.İspanyol golcü Roberto Soldado ise bu sezon yalnızca 10 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. Golcü oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde 6 maç ceza almış ve uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.İsviçre'nin Zürih ekibinden 2.6 milyon euro'ya transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Michael Frey, forvet rotasyonundaki en golcü isim konumunda. İsviçreli forvet, sarı-lacivertli formayla çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetti.Fenerbahçe'nin transfer gündeminde birçok golcü adayı bulunurken teknik direktör Ersun Yanal'ın bir numaralı hedefinin Mbwana Samatta olduğu belirlendi.Yanal'ın yönetime verdiği transfer raporunda 26 yaşındaki Samatta'nın adını en üste yazdığı ve "Emenike kadar güçlü, Sow kadar golcü" notunu düştüğü ortaya çıktı.Belçika'nın Genk takımında oynayan Tanzanyalı futbolcu bu sezon 31 maçta 21 gol attı. Samatta, Avrupa Ligi'nde Genk'in Beşiktaş'ı 4-2 yendiği maçta 2 gol atıp ,1 asist yapmıştı.Kariyerine ülkesinin Simba SC takımında başlayan Tanzanyalı forvet, 2015 yılında TP Mazembe'den Genk'e 800 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.Golcü oyuncu bu sezon Genk formasıyla çıktığı 31 maçta 24 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro. Samatta'nın Genk ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.