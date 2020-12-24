Ersun Yanal: 'Yapılmaması gereken hatalar yaptık'

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Rizespor maçı sonrası oyunun başında yedikleri golün konsantrasyonlarını bozduğunu söyledi.



Yanal, "Yaptığımız çalışmalarda ne kadar bu olayı anlatsak da yaşandığında bu durum ciddi sorunlar meydana getiriyor. Bu konsantrasyon bozukluğu bizi büyük bir ceza kesecek sürece getirdi. Futbolda basit ve yapılmaması gereken hatalar oldu. Çok baskı yemeyen, rakibine baskı yapan bir takım olduk. Bugün sonuç beklediğimizin dışında oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Önlerinde önemli bir sürecin bulunduğunu aktaran Yanal, "Biz iyi bir takım olacağız ve sonuca giden keyifli bir takım olarak ligin devamını getireceğiz." diye konuştu.



