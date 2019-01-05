Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Volkan Demirel'in basın toplantısı düzenlediği yer hakkında konuştu.Volkan Demirel'in özür dilemesinin çok doğru bir hareket olduğunun altını çizen Ersun Yanal, şöyle konuştu:"Volkan özür dileyince düştü mü? 'üç ay önce yaptı, bugün özür diliyor' denildi, basın toplantısı yaptığı yer eleştirildi. Kendisi basın toplantısı yapmak istedi, 'niye masa böyle konulmuş' denildi. Bunun altında bir şey yok. 'Orada konuşurum, ben organize ederim, siz karışmazsanız sevinirim.' dedi. Yazılı açıklama yapsa 'eline verildi, paylaştı' denilirdi. Ne yaparsa yapsın eleştirilecekti. Başkan ve Volkan konuştu. 'Volkan bu konuşmadan ne aldın kardeşim.' dedim, o da çok samimi buldum, çok değerli buldum, saygı duyuyorum, Volkan, 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım ve üzüldüm, gidip özür dileyeceğim.' dedi. Volkan'ın Fenerbahçe'deki 18 yılını kimse yok edemez, kirletemez. Volkan Demirel'in kaptanlığı konusuna gelirsek. Üzerine yapışmış bir etiketi var. Ondan o unvanı almakla, kaptanlığı alınmaz. Çınara diyorsun ki sen çınar değilsin..."Dünyada futbolun hızlı bir değişim içinde olduğunu anlatan Ersun Yanal, "Fenerbahçe Fransa gol kralını Sow'u alırken 10 milyon avro ödedi, bugün Fransa gol kralı 60 milyon avro. Ali Bey'in transferde kaynak yaratacağından kimsenin şüphesi olmasın ama bu tablodaki ortamla yarışamazsınız. Çünkü Finansal Fair Play'e uygun değil. Öyle bir oyuncu bulursunuz ki süperdir, planda olmayan bir oyuncudur ama o fırsat oluşursa takıma katmayı isteriz. Her yere saldırıyoruz biz. Çok önemli bir oyuncu kulübünden ayrıldı ben bunu buldum, alayım dersiniz. Şu anda finansal sıkıntılardan dolayı kiralama yöntemi söz konusu. Orta saha da stoper de forvet de istersiniz. Bu şartlara kim uyuyorsa en kısa sürede onu almak istiyoruz. Gelecek yıl da faydalanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kadro dışı kalan oyuncularla görüştüğünü aktaran Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın büyük bir ihtimalle Aytemiz Alanyaspor'a kiralanacağını açıkladı."Ozan'ı kiralık vereceğiz." sözlerini kullanan Yanal, " Gitmesinde yarar var. Uzun zamandan beri oynadı, oynamadı durumu var. O da kendine bir çekidüzen versin. Onun için de bir değişiklik faydalı olacaktır. Bazen çok ısrar etmek doğru yapmak anlamı taşımıyor. Böyle bir karar verdik. Bir gitsin, bir nefes alsın, bir kafasını toparlasın. Bazen bu değişiklikler iyidir." şeklinde konuştu.Dirar'ın iddia edildiği gibi "Ben ne yaptım ki özür dileyeceğim." sözlerini kullanmadığını aktaran deneyimli teknik adam, "Arkadaşlar yok öyle bir şey, ayrıca adam buradan para kazanıyor, kontratlı oyuncu. Zaten küsme hakkı yok." yorumunda bulundu.Volkan Demirel'in özür dilemesinin çok doğru bir hareket olduğunun altını çizen Ersun Yanal, şöyle konuştu:"Volkan özür dileyince düştü mü? 'üç ay önce yaptı, bugün özür diliyor' denildi, basın toplantısı yaptığı yer eleştirildi. Kendisi basın toplantısı yapmak istedi, 'niye masa böyle konulmuş' denildi. Bunun altında bir şey yok. 'Orada konuşurum, ben organize ederim, siz karışmazsanız sevinirim.' dedi. Yazılı açıklama yapsa 'eline verildi, paylaştı' denilirdi. Ne yaparsa yapsın eleştirilecekti. Başkan ve Volkan konuştu. 'Volkan bu konuşmadan ne aldın kardeşim.' dedim, o da çok samimi buldum, çok değerli buldum, saygı duyuyorum, Volkan, 'Ali Bey'i üzdüğüm için çok pişmanım ve üzüldüm, gidip özür dileyeceğim.' dedi. Volkan'ın Fenerbahçe'deki 18 yılını kimse yok edemez, kirletemez. Volkan Demirel'in kaptanlığı konusuna gelirsek. Üzerine yapışmış bir etiketi var. Ondan o unvanı almakla, kaptanlığı alınmaz. Çınara diyorsun ki sen çınar değilsin..."Dünyada futbolun hızlı bir değişim içinde olduğunu anlatan Ersun Yanal, "Fenerbahçe Fransa gol kralını Sow'u alırken 10 milyon avro ödedi, bugün Fransa gol kralı 60 milyon avro. Ali Bey'in transferde kaynak yaratacağından kimsenin şüphesi olmasın ama bu tablodaki ortamla yarışamazsınız. Çünkü Finansal Fair Play'e uygun değil. Öyle bir oyuncu bulursunuz ki süperdir, planda olmayan bir oyuncudur ama o fırsat oluşursa takıma katmayı isteriz. Her yere saldırıyoruz biz. Çok önemli bir oyuncu kulübünden ayrıldı ben bunu buldum, alayım dersiniz. Şu anda finansal sıkıntılardan dolayı kiralama yöntemi söz konusu. Orta saha da stoper de forvet de istersiniz. Bu şartlara kim uyuyorsa en kısa sürede onu almak istiyoruz. Gelecek yıl da faydalanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Fenerbahçe'nin tartışılmaması gereken Sayın Ali Koç gibi bir başkanı var." diyen Yanal, şöyle devam etti:"Ali Koç'un Türk futbolu adına da bir şans olduğunu düşünüyorum. Geçmişi konuşmanın kimseye bir faydası yok. Sezon başındaki oluşum bir türlü yerine oturmadı. Herkesin hayatında hüsranlar var. Fenerbahçe'nin hedefi yalnızca şampiyon olmak değildir, Fenerbahçe'nin hedefi bunlardan daha büyüktür. Çünkü Fenerbahçe'nin bir duruşu ve onurlu bir tavrı vardır. Bugün bulunduğumuz noktadan bizi daha üstlere taşıyacak ve şampiyonluğa götürecek olan da budur."Yanal, Ali Koç'un kurmak istediği sisteme de karşı olmadığını, kurum hafızası oluşturmak adına bunun önemli olduğunu aktardı.Ersun Yanal, "Takımın başına gelişinizde de taraftarın etkisi büyük oldu. Olası bir kötü gidişte taraftarın tepkisinden çekiniyor musunuz?" sorusunu ise, "Kötü gitmeyecek ki. Fenerbahçe öyle bir yere girmeyecek. Ayrıca kim çekinmez Fenerbahçe taraftarının tepkisinden? Bu kadar ilgi ve sevgi sorumluluğu arttırır, korkutmaz. Bana gösterdikleri sevgi onur verici bir şey. Herkese nasip olmaz. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Fenerbahçe'nin ihtiyacı varsa biz oradayız." şeklinde cevapladı.