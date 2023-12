Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu'ndan derbi yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray 'ı ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesi teknik direktörler Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu beIN Sports'a görüş belirtti.Hamza Hamzaoğlu, Kadıköy'ün her zaman Galatasaray için en zor deplasman olduğunu belirterek "Birçok kez gittim. Oyunculara bir şey söylemeye çalışıyorsun ama sesini duyuramıyorsun. Orada işaretler ön plana çıkıyor. Çocukken hatırlarım derbiyi izlemek için arkadaşlardan birinin evinde toplanırdık. Evde tribün oluşturup birbirimizi kızdırırdık. Ne olacağını kestiremediğim derbilerden biri olacak.Çünkü F.Bahçe ve G.Saray'ın çok farklı bir oyunu var. Kartlar çok oluyordu eskiden. Kartlar da sonucu çok etkiliyor. Tribünler bizden fazla heyecanlanıyor. Biz nasıl sahada rekabet ediyorsak onlar da tribünde rekabet ediyor. Hem de ertesi gün arkadaşlarıyla dostlarıyla ne konuşacaklarını düşünüyorlar. Derbi kazandığınızda keyfine doyamıyorsunuz.Kaybettiğiniz zaman dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Bu rekabete gölge düşmemeli. Bu rekabet aslında dostluk. Futbolculuk zamanımda Fenerbahçe tesislerine gittiğim oldu. Orada arkadaşlarımız vardı. Futbol adına güzel şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Hepimiz bunun mücadelesini veriyoruz. Her şeyi taraftarımıza güzel şeyler sunmak için yapıyoruz. Her şey onlarla güzel" şeklinde konuştu.Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini Türkiye'nin en büyük spor bayramına benzeten Yanal ise şöyle konuştu: "Dünyanın en güzel derbilerinden biri. Stada çıkışta mohikan marşıyla heyecan başlar. Derbi bayram demektir. Ülkede F.Bahçe-G.Saray derbileri bambaşka bir heyecan yaratıyor. Ne olursa olsun başka takımı tutsalar bile F.Bahçe veya G.Saray sempatisi o derbide oluşuyor. Her iki takım da eşit puanda. Rekorlar kırarak bu noktaya geldiler.Uzun yıllar sonra belki de en heyecanlı derbilerden biri yaşanacak. Derbilerde favori olmaktan çok o derbileri havasını yaşayan kazanıyor. Başka faktörler devreye giriyor. Sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkler bir araya geldiğinde nasıl bir heyecan oluyor. Sahanın içinde olduğumuz için tribünleri anlayamıyorum. Orayı çok merak ediyorum.Bu rekabet sonsuza kadar devam edecek. Oyuncular maçtan sonra sarılmalı. Seninle (Hamza Hamzaoğlu) rakip olduğum maçlarda soyunma odasına gelip kahvemizi içerdin. Aslında içeride görünmeyen bir dostluk var."