Ersun Yanal: 'Unutulmaz maçlardan birini yaşadık'

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Hatayspor'a 6-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.
Antalyaspor teknik direktörü maç sonunda; "Herkesin kariyerinde unutulmaz maçlar vardır. Ders çıkarılması gereken maçlar vardır. Onlardan birini yaşadık." dedi.
Ersun Yanal açıklamalarının devamında; "Aslında baktığınızda takımın formatını değiştirmek gerekiyordu. Bu kırılgan takım durumundan acilen kendimizi çıkarmak zorundayız." sözlerini sarf etti.
Antalyaspor teknik direktörü maç sonunda; "Herkesin kariyerinde unutulmaz maçlar vardır. Ders çıkarılması gereken maçlar vardır. Onlardan birini yaşadık." dedi.
Ersun Yanal açıklamalarının devamında; "Aslında baktığınızda takımın formatını değiştirmek gerekiyordu. Bu kırılgan takım durumundan acilen kendimizi çıkarmak zorundayız." sözlerini sarf etti.