Ersun Yanal: "Unutulmaz maçlardan birini yaşadık"

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Hatayspor'a farklı kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal: 'Unutulmaz maçlardan birini yaşadık'
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29 Aralık 2020 21:24
Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Hatayspor'a 6-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Antalyaspor teknik direktörü maç sonunda; "Herkesin kariyerinde unutulmaz maçlar vardır. Ders çıkarılması gereken maçlar vardır. Onlardan birini yaşadık." dedi.

Ersun Yanal açıklamalarının devamında; "Aslında baktığınızda takımın formatını değiştirmek gerekiyordu. Bu kırılgan takım durumundan acilen kendimizi çıkarmak zorundayız." sözlerini sarf etti.



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