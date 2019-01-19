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Ersun Yanal: "Transfer istiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetime seslenerek takviye istediği kaydedildi.

Kaynak: Star
Ersun Yanal: 'Transfer istiyorum'
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19 Ocak 2019 10:55
Tarihinin en kötü ilk yarısını geçirdiği Süper Lig'in ikinci yarısında Pazartesi günü Bursa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de gündem yapılamayan transferler.

Şu ana kadar sadece Yeni Malatyaspor'dan stoper Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetimden acil takviye talep ettiği ortaya çıktı.

LİSTE BELLİ
Kupadaki Ümraniye yenilgisi sonrası yönetimle bir kez daha görüşen Yanal'ın, "Göreve geldikten sonra stoper, orta saha, forvet, sağ ve sol açıkta takviyeye gerekli raporu verdim. Bu oyuncuların bir an önce alınması lazım. Aksi takdirde ileriki günlerde çok büyük sıkıntılar yaşarız" dediği kaydedildi. Fener'in listesinde, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Juan Mata, Viktor Moses, Ndongala gibi oyuncular var.

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