Ersun Yanal taraftarla kafa kafaya geldi

Trendyol 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Amedspor, teknik direktör Ersun Yanal ile hayal kırıklığı yaşadı. Kötü gidişat nedeniyle bir süredir istifası istenen Yanal, antrenman sonrasında kendisini bekleyen taraftarla gerginlik yaşadı.



Tecrübeli teknik adam, sözlü tartışmaya geldiği bir taraftar ile burun buruna geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın performansını beğenmeyen bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek antrenmanın bitmesini ve deneyimli teknik adamı bekledi.



'SEN NE VERDİN BU TAKIMA?'



Antrenman sonrası tesisten çıktığı sırada Ersun Yanal'ın yanına gelen taraftarlar, 62 yaşındaki çalıştırıcıyla sözlü tartışmaya girdi. Bir taraftarın tecrübeli teknik adamla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Tartışma sırasında şu sözler kullanıldı:



Yanal: Senin taraftar olman bu hakkı ifade ediyor mu?



Taraftar: Ben memurluğumu verdim bu takım için! Sen para kazanıyorsun?



Yanal: Ben de verdim. Sen konuşmayacaksın!



Taraftar: Sen ne verdin bu takıma?



Yönetici Faysal Tosun: Hayırdır size!



'HESAP MI SORUYORSUN?'



Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Tosun'un ise taraftarlara, "Bu davranış uygun değil. Sen hesap mı soruyorsun? Her gelen kişi hesap soramaz" şeklinde bir uyarıda bulunduğu duyuldu.



13 PUAN TOPLADILAR



Süper Lig parolasıyla lige başlayan Diyarbakır ekibi geride kalan 9 haftada 3 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.



