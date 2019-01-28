  •  
    Fatih Terim, Bakü için
    tam 4 forvet ismi verdi!
  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı Süper Lig'e mi dönüyor?
  •  
    'G.Saray onunla anlaştı, son tarih, saat, rakam'
  •  
    Galatasaray'a 10 yeni Garry Rodrigues adayı
  •  
    A Milli Takım için acele edilmesi gereken 15 isim

Ersun Yanal: "Sahada aklınızla ve yüreğinizle olun"

Fenerbahçe, bugün yenilirse veya berabere kalırsa düşme hattında yer alacak Eğer rakibine 3-0 ve daha farklı bir skorla yenilirse tarihinde ilk kez son sıraya yerleşecek.

Kaynak: Takvim
Ersun Yanal: 'Sahada aklınızla ve yüreğinizle olun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 09:20
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, bir an önce düşme hattından uzaklaşmak için seri galibiyetler peşinde ancak, alınacak kötü sonuçlar durumu daha da kötüye götürebilir. Fenerbahçe bugün Yeni Malatyaspor'a 3-0 veya daha farklı bir skorla yenilirse tarihinde ilk kez ligin son sırasında yer almış olacak. Fenerbahçe maçtan beraberlikle ayrılırsa da averajla düşme hattında kalacak. Fenerbahçe bugün mutlak 3 puan için sahada olacak.

YÜREĞİNİZ SAHADA OLSUN
Teknik direktör Ersun Yanal dün futbolcularına motivasyon dolu bir konuşma yaptı. "Sahada aklınızla ve yüreğinizle olun" diyen Yanal, "Her şey psikolojik. Bunun farkındayım. Bunun ilacı da kazanmak. Ümraniye maçı geride kaldı. Malatya'yıs yenelim ve önümüze bakalım" dedi..

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün akşam satlerinde yaptığı çalışma ile tamamladı. Taktik ağırlıklı idman 1.5 saat sürdü. Çalışma sonrası futbolcular tesislerde kampa girip maç saatini beklemeye başladı..

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için