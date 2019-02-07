Ersun Yanal rotayı çizdi! 7 maç, 21 puan...

Son iki maçından galibiyetle ayrılan, Kayseri'yi de gözüne kestirdi. Ersun Yanal'la başlayan güzel günleri sürdürmekte kararlı olan sarı-lacivertlilerde çok sayıda eksik olmasına rağmen moraller yerinde.Yapılan transferlerin yanı sıra herkesin performansını yükseltmiş olması sakat ve cezalı oyuncuları aratmıyor. Göztepe maçında sakatlanan Sadık'ı bu karşılaşmada riske etmeyecek olan teknik direktör stoperde Skrtel-Neustädter ikilisine görev verecek. Cezalı Mehmet Topal'ın görevini Jailson üslenirken, üzeri çizilen Benzia'nın yerinde ise Elif sahne alacak. Eleştirilere rağmen Ayew'i yine ilk on birde sahaya sürmeyi planlayan Yanal'ın yedek kulübesindeki kozları ise Moses, Tolgay, Zajc ve sakatlıktan çıkan Frey olacak.Alternatifli kadronun rahatlığını yaşayan Ersun Yanal "Üzerimizdeki ölü toprağını attık. Moralimiz yerinde. Hedefimiz de belli" diyerek Kayseri'den 3 puanla döneceklerini söyledi.Oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, "Sıkıntılar geride kaldı. Artık geriye bakmak da yok, geride kalmak da. Hiçbir bahane üretmeden üzerine koyarak devam edeceğiz ve Fenerbahçe'yi olması gereken yere taşıyacağız. Aklınızda bundan başka bir düşünce olmasın" dedi. Rakiple ve şartlarla ilgilenme lüksleri olmadığını vurgulayan Ersun Hoca "Sadece iki maç kazandık. Ama üzerine koyarak devam etmeliyiz. Önümüzdeki beş hafta çok önemli. Bu süreci de kayıpsız atlatırsak her şey başka olacak" sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Fenerbahçe bu süreçte, Kayseri, Beşiktaş ve Başakşehir'le deplasmanda, Konya ve Rize'yle ise Kadıköy'de karşılaşacak.