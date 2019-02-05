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Ersun Yanal: "Plansızlığın bedelini ödedik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Avrupa kadrosuna alamadığı oyuncularını bu sözlerle teselli etti

Kaynak: Sabah
Ersun Yanal: 'Plansızlığın bedelini ödedik'
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05 Şubat 2019 08:42
Fenerbahçe'nin 22 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olurken, dışarıda kalan isimler bu duruma bir hayli üzüldü.

Teknik direktör Ersun Yanal, liste dışında kalan Soldado, Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Miha Zajc'a moral vermek için bir görüşme yaptı ve durumu şu sözlerle özetledi:

"Geçmişteki plansızlığın sıkıntısını çekiyoruz. Hepinizi bu kadroya almak isterdim. Ancak sadece 3 isim ekleyebiliyorum. Dışarıda kalanlar için çok üzgünüm. Ligde beraberiz ve orada hepinize ihtiyacım var."

ŞENER DIŞARIDA KALDI

Bu arada F.Bahçe'de 28 kişilik TFF kadrosunda sezon sonu sözleşmesi sona eren Şener'e yer kalmadı. Teknik direktör Yanal'ın sağ bekte Isla'nın dışında Dirar ve Moses gibi isimleri de oynatabileceği için bu karara vardığı ifade edildi.

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