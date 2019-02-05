Ersun Yanal: 'Plansızlığın bedelini ödedik'

Fenerbahçe'nin 22 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olurken, dışarıda kalan isimler bu duruma bir hayli üzüldü.Teknik direktör Ersun Yanal, liste dışında kalan Soldado, Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Miha Zajc'a moral vermek için bir görüşme yaptı ve durumu şu sözlerle özetledi:Bu arada F.Bahçe'de 28 kişilik TFF kadrosunda sezon sonu sözleşmesi sona eren Şener'e yer kalmadı. Teknik direktör Yanal'ın sağ bekte Isla'nın dışında Dirar ve Moses gibi isimleri de oynatabileceği için bu karara vardığı ifade edildi.