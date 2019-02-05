Ersun Yanal: 'Plansızlığın bedelini ödedik'

Fenerbahçe'nin 22 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olurken, dışarıda kalan isimler bu duruma bir hayli üzüldü.
Teknik direktör Ersun Yanal, liste dışında kalan Soldado, Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Miha Zajc'a moral vermek için bir görüşme yaptı ve durumu şu sözlerle özetledi:
"Geçmişteki plansızlığın sıkıntısını çekiyoruz. Hepinizi bu kadroya almak isterdim. Ancak sadece 3 isim ekleyebiliyorum. Dışarıda kalanlar için çok üzgünüm. Ligde beraberiz ve orada hepinize ihtiyacım var."
ŞENER DIŞARIDA KALDI
Bu arada F.Bahçe'de 28 kişilik TFF kadrosunda sezon sonu sözleşmesi sona eren Şener'e yer kalmadı. Teknik direktör Yanal'ın sağ bekte Isla'nın dışında Dirar ve Moses gibi isimleri de oynatabileceği için bu karara vardığı ifade edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Teknik direktör Ersun Yanal, liste dışında kalan Soldado, Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Miha Zajc'a moral vermek için bir görüşme yaptı ve durumu şu sözlerle özetledi:
"Geçmişteki plansızlığın sıkıntısını çekiyoruz. Hepinizi bu kadroya almak isterdim. Ancak sadece 3 isim ekleyebiliyorum. Dışarıda kalanlar için çok üzgünüm. Ligde beraberiz ve orada hepinize ihtiyacım var."
ŞENER DIŞARIDA KALDI
Bu arada F.Bahçe'de 28 kişilik TFF kadrosunda sezon sonu sözleşmesi sona eren Şener'e yer kalmadı. Teknik direktör Yanal'ın sağ bekte Isla'nın dışında Dirar ve Moses gibi isimleri de oynatabileceği için bu karara vardığı ifade edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın