Ersun Yanal: "Olağanüstü mücadele ettik, bitkiniz"

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşılaşması sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal: 'Olağanüstü mücadele ettik, bitkiniz'
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09 Mayıs 2021 01:25
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Yanal maç sonu değerlendirmesinde oyuncularının olağanüstü bir mücadele verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın bizim için oldukça yorucu ve zor geçeceği belliydi. Bugünkü sonuçtan sonra dönüp soyunma odasına baktığımda Ankaragücü maçı, özellikle milli aradan sonra sakatlanan oyuncularımız, arkasından da o hafta başlayan 6 oyuncunun Kovid olması, devre arasındaki transfer yasağı sonrası belli kadroyla mücadeleye iten şartlar ve oyucularımızın olağanüstü duruşu olduğu bir sezon sonuna bizi getirdi. Olağanüstü mücadele ettiler ve çok yorgun, bitkin durumdalar. Zor dönem geçirdik. Bu mücadeleyi ortaya koydukları için onlara teşekkür ediyorum. Sonda da alacağımız 1 puanla kupa finaline de daha rahat çıkmış olacağız."

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