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Ersun Yanal: "Ligde yenemeyeceğimiz takım yok"

Yeni hocası Ersun Yanal'la açtığı yeni sayfaya istediği sonuçları yazamayan Fenerbahçe, çıkışa geçmeyi hedefliyor

Kaynak: Türkiye
Ersun Yanal: 'Ligde yenemeyeceğimiz takım yok'
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21 Ocak 2019 12:33
Camianın umutla beklediği çıkışı henüz yakalayamayan Fenerbahçe, Bursaspor'u gözüne kestirdi.

Ümraniye şokunu üzerinden atmaya çalışan sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan 3 puan alarak ikinci yarıya moralli bir başlangıç yapmak istiyor. Kadroda rotasyon yapacak olan teknik direktör Ersun Yanal, kupa maçından farklı olarak ilk 11'de Mehmet Ekici ve Soldado'ya şans verecek. Cezalı Elif'in yokluğunda Jailson'a Mehmet Topal eşlik ederken, Hasan Ali'de sol bekteki yerini İsmail'den geri alacak.

Ersun Hoca, oyuncularına galibiyetten başka bir sonuca tahammülü olmadığını belirtirken, "Zor bir karşılaşma olacak ama 3 puan alacak güce sahibiz" dedi.

BEN SİZE İNANIYORUM
Oyun disiplini ve takım bütünlüğüne vurgu yapan Ersun Yanal, "Camiaya bir söz verdik. Bunu başarmak için de herkes üzerine düşeni eksiksiz yapmalı. Son düdüğe kadar savaşmak zorundasınız. Üzerinizde taşıdığınızın Fenerbahçe forması olduğunu aklınıza kazıyın ve buna göre mücadele edin. Siz bir bütün olduktan ve taktik disipline bağlı kaldıktan sonra bu ligde yenemeyeceğiniz takım yok" ifadesinde bulundu.

Kendilerini bekleyen 17 final olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Adım adım ilerleyeceğiz. Ben sizin neler yapabileceğinizi biliyorum" diye konuştu.

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