Süper Lig'de Trabzonzpor ile haftanın maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularını saha dışı atmosferden uzak tutmak için büyük bir çaba harcıyor.Futbolcuları ile yaptığı toplantıda "Trabzon'da atmosfer yüksek olabilir ancak bu tansiyonu taşıyabilecek kalite ve tecrübedesiniz" diyen Ersun Yanal, ""Sadece futbola odaklanacağız, sahada kalacağıBiz iyi bir takımız, artık deplasmanda da kazanma alışkanlığını elde ettiniz. Bunu sürdüreceksiniz" dedi.Trabzonspor'un da çok dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunun altını çizen Yanal, "Cumartesi akşamı sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynayıp, tarzımızı sahaya yansıtacağız. Trabzonspor da ligin çok önemli ekiplerinden biri onlar da ligde çok önemli ve başarılı bir performans sergiliyorlar" şeklinde konuştu.