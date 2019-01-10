Ersun Yanal: 'Korkarsanız sadece seyredersiniz'

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Yanal, sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir Fenerbahçe izleteceklerini söyledi.Ersun Yanal'ın açıklamalarının önemli bir bölümü şu şekilde:"Fenerbahçe'nin yapabilecekleri reaksiyon vermenin de ötesindedir.Mücadele ve kazanmak Fenerbahçe'nin karakteridir. Sahada mutlu olan bir takım izleyeceğiz hep birlikte. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin ki, biz onların ne istediğini çok iyi biliyoruz ve ligin ikinci yarısında tüm istedikleri olacak. Benim en büyük hedefim Fenerbahçe taraftarının bize gösterdiği sevginin karşılığını vermek. Korkmayan bir futbol takımı oluşturmak istiyorum. Çünkü korkarsanız sadece seyredersiniz. 'İnan Fenerbahçe' dedik. İnanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Taraftarımız da bize inansın ve bizim yanımızda olsun."